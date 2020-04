Coronavirus : deux nouveaux morts en Vaucluse et 80 personnes testées positives hospitalisées

Le nombre de décès liés au coronavirus continue d'augmenter en Vaucluse. L'épidémie a causé la mort de deux patients supplémentaires dans le département d'après les derniers chiffres de la préfecture ce dimanche 5 avril, ce qui porte à 16 le nombre de décès depuis le début de l’épidémie et correspond à une très forte hausse depuis le dernier bilan publié le 31 mars (+10 morts, soit une multiplication par 2,7 des décès constatés).

"L’évolution importante des décès dans le département doit alerter chacune et chacun d’entre nous sur la nécessité absolue de respecter strictement les mesures de confinement et les consignes sanitaires afin de lutter efficacement contre la propagation du virus dans le département et sauver des vies en évitant les rassemblements", indique la préfecture.

80 personnes infectées par le coronavirus hospitalisées en Vaucluse

Désormais le nombre de personnes infectées prises en charge à l'hôpital s'élève à 80 et 24 d'entre elles sont actuellement en réanimation.

Par ailleurs, l'Agence régionale Santé publique France indique que depuis le 28 février, 7 953 personnes ont été testées positives au Covid-19 en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.