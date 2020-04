Coronavirus : deux nouveaux TGV médicalisés sont arrivés en Nouvelle-Aquitaine

Au total, depuis la début de l’épidémie, la Nouvelle-Aquitaine a accueilli 134 malades venus des zones les plus touchées

Ce sont finalement 45 et non 48 malades du coronavirus qui ont été transférés ce vendredi de l'Ile-de-France (et de la gare d'Austerlitz à Paris) vers la Nouvelle-Aquitaine, lors d'une nouvelle opération d'évacuation destinée à soulager les hôpitaux franciliens.

L'un de ces trains est arrivé vers 13H00 en gare de Bordeaux où une quinzaine de véhicules médicalisés du Samu, des pompiers et de la Croix-Rouge devaient répartir 24 patients vers des hôpitaux de la métropole. L'autre train est entré quasi-simultanément en gare de Poitiers-Futuroscope, avant son terminus à Angoulême, pour un autre transfert de 21 malades qui devaient être conduits en ambulance ou en hélicoptère notamment vers l'hôpital de Périgueux. Trois patients en souffrance ne sont pas montés au dernier moment à Paris dans ce deuxième TGV.

La Nouvelle-Aquitaine, relativement épargnée par le coronavirus, a pris en charge, à ce jour, un total de 129 malades, venus d'Ile-de-France et du Grand Est, selon la préfecture.