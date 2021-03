Coronavirus : deux patients d’Île-de-France transférés à l'hôpital de Bayonne

Deux patients atteints du Covid-19 vont être transférés à l'hôpital de Bayonne ce vendredi, en provenance de la région Île-de-France, annonce ce jeudi l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine. Ils seront hospitalisés au service réanimation, dans le but de soulager les hôpitaux franciliens, où les indicateurs sont dans le rouge.

Arrivée par avion à Biarritz

L'ARS précise que ce transfert se fera par "avion twinjet", avec une arrivée prévue à l’aéroport de Biarritz vers 12h15. Mercredi, l'ARS avait revu à la baisse les prévisions de Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, qui annonçait des transferts massifs dans la région par TGV médicalisé. Au final, au lieu de 40 à 60 patients annoncés, seuls six arriveront par avion d'ici vendredi dans notre région, et donc deux au CH de Bayonne, notamment à cause de l'opposition des familles à ces transferts et de l'état trop instable de certains malades.