Coronavirus : deux patients de Bourg-en-Bresse accueillis ce vendredi à Strasbourg

Après en avoir bénéficié au printemps, lors de la première vague de Covid-19, c'est maintenant au tour de l'Alsace de jouer la carte de solidarité. L'hôpital de Strasbourg a accueilli ce vendredi 6 novembre deux patients en provenance de l'hôpital de Bourg-en-Bresse.

Ces deux patients, intubés tous les deux, sont arrivés par avion en début d'après-midi depuis l'aéroport de Lyon. Ils ont ensuite été escortés par le Samu 67 jusqu'au Nouvel Hôpital Civil. Ils sont désormais pris en charge par le professeur Paul-Michel Mertes dans le service de réanimation chirurgicale. Au total, l'hôpital de Strasbourg accueille quatre patients de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

100 lits de plus en réanimation dans le Bas-Rhin

L'hôpital de Strasbourg peut se le permettre, car "la situation du Bas-Rhin est en décalage par rapport à d'autres régions" , explique Adeline Jenner, déléguée territoriale de l'Agence régionale de santé (ARS), invitée de France Bleu Alsace ce vendredi. Elle s'attend toutefois à voir les hôpitaux du département plus touchés en milieu de semaine prochaine.

Les augmentations de capacité de réanimation sont en cours dans les hôpitaux du Bas-Rhin. "D'ici la fin de semaine, on aura déployé une centaine de lits supplémentaires, et on aura doublé les capacités des hôpitaux de réanimation", précise Adeline Jenner.