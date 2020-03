Coronavirus : deux postes médicaux avancés au Pays Basque

Deux postes médicaux avancés sont mis en place au Pays Basque, à Anglet et à Saint-Jean-de-Luz, pour soulager les cabinets des médecins libéraux qui doivent faire face à l’augmentation du nombre de malades touchés par le Covid-19.

Les autorités sanitaires au Pays Basque s'organisent face à l'épidémie de Coronavirus et se préparent à une augmentation rapide du nombre de malades. Pour faire face à l'engorgement prévisible des cabinets médicaux et augmenter les capacités de consultation, deux postes avancés sont installés, l'un à Anglet et l'autre à Saint-Jean-de-Luz.

D'ici mercredi à Anglet

Si le Pays-Basque reste pour l'instant moins touché par l'épidémie de Covid-19 que d'autres régions de France, le nombre de cas se multiplie. Les cabinets des médecins libéraux doivent faire face à une augmentation du nombre de malades victimes du coronavirus.

Un poste avancé va ouvrir sans doute à la Maison Pour Tous d'Anglet a indiqué son maire, Claude Olive, sur France Bleu Pays Basque, au cours de l'émission spéciale de ce mardi 17 mars. Il comprendra "des bureaux et des sanitaires, de manière à faire de la consultation avec des médecins généralistes volontaires. On doit pouvoir le faire d'ici mercredi", a indiqué le premier magistrat angloy.

Patients envoyés par les médecins libéraux

A Saint-Jean-de-Luz, c’est la salle polyvalente Kechiloa, les anciens courts de tennis couverts, qui est mise à disposition par la mairie. Le site va ouvrir ce jeudi 19 mars et sera géré par La Croix Rouge et SOS Médecins. Deux médecins seront sur place afin de recevoir les patients envoyés par les médecins libéraux.

"Il y aura une salle d'attente où on pourra accueillir une dizaine de personnes et quatre ou cinq boxes d'aménagés pour les consultations", détaille Jean-François Irigoyen, le maire luzien.

Meilleure gestion de la crise

Les malades seront examinés dans des boxes aménagés afin de garantir le maximum de sécurité sanitaire. Ils seront ensuite rediriger en fonction de leur état de santé. Les cas les plus sérieux seront admis dans les hôpitaux, la polyclinique de Saint-Jean-de-Luz et le centre hospitalier de la Côte Basque à Bayonne, les autres seront confinés à leur domicile.

Ce dispositif de tri doit permettre une meilleure gestion de la crise et de désengorger les cabinets des médecins.