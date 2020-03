Coronavirus : deux premiers cas confirmés en Aveyron

Il s'agit des premiers cas de coronavirus en Midi-Pyrénées. Le couple âgé de 68 ans est domicilié à proximité de Millau et a récemment voyagé en Egypte. Ils ont été pris en charge par le personnel du Centre hospitalier de Rodez. Selon l'ARS, leur état de santé ne présente aucun signe de gravité. Les investigations de l’Agence régionale de santé et de la cellule régionale de Santé Publique France sont en cours, pour identifier et informer les personnes qui auraient été en contact rapproché et prolongé avec ces nouveaux patients.

L’ARS rappelle l’importance des réflexes de prévention qui limitent la circulation du virus, comme se laver les mains régulièrement ou tousser et éternuer dans son coude. Un numéro vert national est désormais accessible 24h/24 au 0800 130 000 (appel gratuit).