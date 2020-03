Coronavirus : deux résidents de l'Ehpad de Cornimont décédés

Deux résidents de l'Ehpad de Cornimont, dans les Vosges, sont décédés vendredi 13 mars des suites du coronavirus. L'établissement est en confinement depuis le lundi 2 mars, après l'apparition de plusieurs symptômes chez les résidents et le personnel soignant.

Deux résidents de l'EHPAD Le Couarôge, à Cornimont dans les Vosges, sont décédés du coronavirus vendredi 13 mars. L'information, révélée par Vosges Matin, nous a été confirmée par la préfecture et la maire Marie-Josèphe Clément. On ignore pour l'instant l'âge des résidents, et s'ils étaient hospitalisés.

D'après l'élue de la commune, la situation dans l'EHPAD, confiné depuis le 2 mars dernier, est stable. Lors de son dernier point sur la situation, ce jeudi, cinq personnes étaient infectées par le coronavirus dont trois membres du personnel soignant. L'établissement comptait alors dix-sept arrêts maladie. Une quarantaine de résidents présentaient des signes de la maladie.