Coronavirus : deux surveillants du centre pénitentiaire d'Avignon - Le Pontet testés positifs au covid 19

Un premier surveillant déjà précédemment malade et positif lors du confinement, isolé avec de nouveaux symptômes en fin de semaine dernière, a été testé positif. La Direction Interrégionale des services pénitentiaires en lien avec la direction locale aura aussitôt alerté la préfecture.

Un protocole a été rapidement été mis en place une fois la préfecture de Vaucluse et l'Agence Régionale de Santé alertées . La décision a été rapidement prise de mener sur place une campagne de dépistage de tous les agents et autres personnes ayant été ou non en contact avec le surveillant en question.

On aura donc pu remarquer une certaine effervescence ce week end au centre pénitentiaire d'Avignon-Le Pontet lors de la mise en œuvre de cette vaste opération de dépistage covid 19 conduite avec l'appui d'une équipe de pompiers.

Au total 267 personne ont été ou seront testés dont 230 personnels de surveillance. Le personnel en repos ou en congés a d'ailleurs été rappelé à cette occasion. Deux détenus considérés comme cas contact ont été aussi placés en isolement. Le premier surveillant positif était affecté au service de l'extraction judiciaire et c'est un de ses collègues qui s'est révélé également positif lors de l'opération de dépistage générale dans l’établissement lancée dés samedi . En conséquence tous les surveillants de ce service ont été placés en isolement en attendant d'autres résultats.

Un dépistage concernant finalement tout le personnel ou visiteurs en interne comme en externe qui se poursuit donc toute cette semaine cette fois en dehors du centre pénitentiaire avec des ordonnances individuelles pour que chaque personne concernée se rendre en laboratoire . Il s'agit notamment de tous tous les intervenants comme les agents de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ou des Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation. Des dépistages de détenus par secteur pourraient être également menés selon Force Ouvrière Pénitentiaire. L’effectif du centre du Pontet est actuellement de 640 détenus.