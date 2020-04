Coronavirus : deux youtubeurs parisiens récoltent 400.000 euros de dons pour les hôpitaux

Ils comptent plus de 5 millions d'abonnés sur Youtube et se sont servis de leur notoriété pour la bonne cause. Les youtubeurs parisiens Mcfly et Carlito ont récolté, jeudi 2 avril, 400.000 euros pour les hôpitaux de France, grâce à leur "maradon", un live de 11 heures sur internet, dans lequel ils incitaient les spectateurs à donner de l'argent.

Des personnalités invitées

Pour les aider à faire grimper leur cagnotte, les deux vidéastes avaient invité de nombreuses personnalités, parmi lesquelles les musiciens M, Chris, Pomme, Roméo Elvis, Bigflo & Oli, ainsi que d’autres YouTubeurs, comme Squeezie, Mister V, Natoo, Flober et les comédiens Guillaume Canet, Edouard Baer et Pierre Niney.

Les sommes récoltées iront au "Fonds d'aide d'urgence Covid 19", lancé par la Fédération hospitalière de France (1.000 hôpitaux, 3.800 établissements médico-sociaux) avec la Fondation des hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France.