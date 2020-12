Selon l'Agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne-Franche-Comté, le département du Doubs fait partie des trois départements français qui enregistrent l'incidence la plus élevée en population générale, avec près de 240 personnes contaminées pour 100 000 habitants.

Coronavirus : deuxième taux d'incidence le plus élevé de France dans le Doubs

Selon le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne-Franche-Comté, Pierre Pribile, le Doubs fait partie des trois départements français avec le plus haut taux d'incidence et la région a un taux de positivité de 8,9%, soit le deuxième le plus élevé de France après Auvergne-Rhône-Alpes (9,9%). La moyenne nationale est de 6,4%.

La Bourgogne-Franche-Comté est une des régions les plus touchées de France, avec un taux d'incidence de près de 180 contaminations pour 100 000 habitants sur la dernière semaine. L’incidence chez les plus de 65 ans est particulièrement préoccupante dans le Jura et le Doubs.