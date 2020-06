Coronavirus : Didier Raoult n'exclut pas une deuxième vague l'hiver prochain

Le professeur Raoult n'exclu pas la possibilité que l'épidémie de Covid-19 reparte à la hausse en France, non pas maintenant mais l'hiver prochain. Dans une nouvelle vidéo publiée sur YouTube (voir ci-dessous), le désormais célèbre professeur marseillais revient sur l'étude concernant les patients traités à l'IHU Méditerranée Infection et défend, une fois de plus, les résultats du traitement à base d'hydroxycholoriquine.

Mais pas que. À la fin de la vidéo, à la question "Où en est-on de l'épidémie, à Marseille et en France ?", il met en garde contre une possible deuxième vague saisonnière.

"Une chose à surveiller de près, c'est la Nouvelle-Zélande."

Le professeur explique qu'il faut, pour avoir une idée de ce qu'il peut se passer en France l'hiver prochain, surveiller l'épidémie en Nouvelle-Zélande "car elle est dans l'hémisphère sud et elle a des conditions climatiques qui sont proches de celles de la France. Si il y a une épidémie en Nouvelle-Zélande cet été (le pays entre dans sa saison hivernale, NDLR), on peut redouter qu'il y ait le même type d'épidémie l'hiver prochain en France, car c'est comme ça que ça se passe pour la plupart des infections respiratoires." avance Didier Raoult.

"Les statistiques sont moins faites ailleurs sur l'épidémie que sur les morts, je crois qu'on est les seuls (à l'IHU Méditerranée Infection) à surveiller les choses au temps du diagnostic." répond le spécialiste des maladies infectieuses et directeur de l'IHU, sur la question de l'évolution de l'épidémie. "Donc on a, ici, comparé la distribution des cas nouveaux de ce nouveau coronavirus et on a pu le comparer a la distribution des quatre autres coronavirus qui circulent tout le temps et qui ont circulé à Marseille. Cela s'est fait sur des milliers de prélèvements ici. On a toujours une distribution en cloche, avec quelques cas sporadiques."

"On ne sait pas ce que deviendra la distribution du coronavirus actuel, poursuit Didier Roult. Est ce qu'il prendra la même forme que les autres ? On verra. Le fait qu'il y ait des cas sporadiques vous voyez, ça existe aussi dans les autres coronavirus et ils ne redéclenchent pas une courbe épidémique. Donc j'ai tendance à penser que, raisonnablement, cela devrait se passer comme les autres : avec un pic épidémique, quelques cas sporadiques, et on verra ce qu'il se passera après."