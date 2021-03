Coronavirus : dispositif de vaccination renforcé ce week-end dans le Gard

Lors de son allocution ce jeudi, le premier Ministre Jean Castex a réaffirmé le rôle majeur de la vaccination dans la lutte contre la propagation de l’épidémie de la COVID-19 et la mobilisation de tous les acteurs dès ce week-end. Le Gard renforce ainsi son dispositif vaccinal ce week-end en proposant près de 3 500 créneaux supplémentaires de rendez-vous pour les personnes de plus de 75 ans et celles âgées de 50 à 74 ans souffrant de comorbidités.

Les 4 sites concernés

· CHU Caremeau de Nîmes

> le dimanche 7 mars de 8h30 à 17h15

> salle du plan blanc, 3 rue du professeur Debré

· stade des Costières de Nîmes

> les samedi 6 et dimanche 7 mars, de 9 heures à 17 heures

> salle omnisports, 123 avenue de la Bouvine

· salle polyvalente d’Uzès

> le samedi 6 mars de 13h30 à 17h30 et le dimanche de 9 heures à 12h30 et de 13h30 à 17h30

> place de l’évêché

· centre SIDSCAVAR des Angles

> le samedi 6 et le dimanche 7 mars de 9h30 à 12 heures et de 13h30 à 17 heures

> Forum des Angles, 10 boulevard des carrières

Pour prendre rendez-vous dans les 4 centres de vaccination ouverts, contactez la plateforme téléphonique 0 800 541 919 ou rendez-vous sur www.doctolib.fr

À ce dispositif, se rajoutent quatre maisons de santé pluri-professionnelles avec des modalités de prise de rendez-vous suivantes :

· MSP Remoulins

> le samedi 6 mars de 8 heures à 17 heures et le dimanche 7 mars, de 8 heures à 12 heures

> 58 avenue Geoffroy Perret

> prise de rendez-vous uniquement sur www.doctolib.fr/centre-de-vaccinations-internationales/remoulins/msp-le-prisme-vaccination-covid

· MSP Calvisson

> uniquement samedi 6 mars de 8 heures à 17 heures

> 252 rue du levant

> prise de rendez-vous uniquement auprès de la mairie au 04 66 01 20 03

· MSP Clarensac

> uniquement samedi 6 mars de 8 heures à 18 heures

> 80 route de Langlade

> prise de rendez-vous uniquement auprès de la mairie au 04 30 06 53 21

· MSP Le Vigan

> le samedi 6 mars de 14 heures à 18 heures et le dimanche 7 mars, de 8h30 à 12h30 et de 14 heures à 18 heures

> 2 chemin du Virenque

> prise de rendez-vous uniquement sur www.doctolib.fr/centre-de-vaccinations-internationales/le-vigan/msp-jardin-des-orantes-vaccination-covid