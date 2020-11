Coronavirus : distribution de masques aux personnes vulnérables en Lozère

La préfecture de la Lozère organise une nouvelle distribution de masques aux personnes vulnérables pour la semaine à venir. Le service d’approvisionnement de l’innovation et de la logistique du ministère de l’Intérieur a transmis 60.000 masques réutilisables et jetables au service interministériel de défense et de protection civile de la préfecture de la Lozère (SIDPC). Dès cette semaine, les services de l’État de la Lozère procéderont à la distribution de ces masques destinés en priorité aux personnes vulnérables.

Au total, depuis le début de la crise sanitaire, ce sont pas moins de 100.000 masques qui ont été distribués par la préfecture de la Lozère. Après s’être déplacé en juin au sein des communautés de communes, le SIDPC de la préfecture de la Lozère avait distribué des masques aux communes pour mettre à disposition des personnes en situation précaire. Puis, en septembre, pour la seconde opération, la dotation en masques avait été distribuée aux municipalités au bénéfice des personnes vulnérables.

Aux collectivités et associations de contacter la Préfecture

Pour cette troisième distribution de masques de protection qui débute cette semaine, la préfecture de la Lozère adapte son dispositif. Le service interministériel de défense de protection civile sollicite les maires, directeurs ou présidents d'associations, pour que chacun fasse remonter les besoins d’approvisionnement aux publics les plus vulnérables résidant sur sa commune.

Cette nouvelle distribution de masques s’inscrit dans un contexte sanitaire qui s’est fortement dégradé ces dernières semaines au niveau national. Toute la population est concernée. En Lozère aussi, précise la préfecture, des patients Covid positifs hospitalisés ont moins de 65 ans et ne présentent pas de comorbidités associées. Au 18 novembre 2020 (données ARS), 33 décès COVID sont à déplorer (depuis mars dernier) dont 19 sur les établissements de soins et médicaux sociaux (Ehpad).

Au 18 novembre également, 47 personnes sont hospitalisées dans le département en raison du Covid-19 : 30 à l’hôpital Lozère et 17 à Langogne. A l’hôpital Lozère parmi les 30 personnes hospitalisées au 18 novembre, le nombre de personnes admises en réanimation (capacité de 9 lits) est de 3 patients Covid et 2 non Covid.

Le taux d'incidence, qui mesure le nombre de nouveaux cas Covid pour 100.000 habitants par semaine, était du 9 au 15 novembre, de 360 pour 100.000 habitants. Le taux de positivité est actuellement de 15 % : 1 test sur 6 est positif.

Plus d’infos sur la situation sanitaire : Consultez toutes les informations officielles sur la Covid-19 et la situation en France sur www.gouvernement.fr/info-coronavirus