Coronavirus : dix cas confirmés en Haute-Loire

Le nombre de malades du coronavirus est en forte augmentation en Haute-Loire d'après l'Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes (ARS), ils sont dix malades dans le département au dernier recensement publié ce vendredi après-midi. Le dernier cas recensé a été identifié comme étant en "lien avec un centre de soins de suite et de réadaptation du département, situé au Monastier-sur-Gazeille" a détaillé l'ARS dans un communiqué commun avec la préfecture de Haute-Loire.

Les responsables de la structure ont été informés et les mesures d'hygiène et de prévention immédiatement "renforcées" dans ce centre de soin poursuit l'ARS.

La conduite à tenir

Une enquête des services de "Santé publique France" est également en cours "pour identifier les personnes avec lesquelles [ce dernier cas] aurait été en contact étroit et rapproché". Si c'est votre cas, la conduite à tenir pour les prochains jours est de surveiller l’apparition d’éventuels symptômes comme une toux ou de la fièvre. Si ces symptômes apparaissent, ne vous rendez pas directement dans le cabinet médical de votre médecin traitant, ni aux urgences, mais appelez votre médecin traitant ou la permanence des soins du département.

Seule protection : le minimum de contacts interhumains

Enfin, l'ARS rappelle que le système d’analyse est "sous tension", avec pour conséquence que "tous les cas [de coronavirus] ne sont plus nécessairement confirmés biologiquement" et que "le nombre de personnes infectées par le COVID-19 n’est sans doute pas exhaustif" en Haute-Loire. La préfecturet et l'ARS rappellent enfin que "les mesures de distanciation sociale qui reposent principalement sur le minimum de contacts interhumains doivent être appliquées dans le but de limiter la circulation du virus".

Les déplacements autorisés sur attestation uniquement :

Se déplacer de son domicile à son lieu de travail dès lors que le télétravail n’est pas possible

Faire ses achats de première nécessité dans les commerces de proximité autorisés

Se rendre auprès d’un professionnel de santé

Se déplacer pour la garde de ses enfants et aider les personnes vulnérables à la stricte condition de respecter les gestes barrières

Faire de l’exercice physique uniquement à titre individuel, autour du domicile et sans aucun rassemblement