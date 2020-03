Coronavirus : dix centres de consultation ouverts dans les Hauts-de-France

Ces centres disposent de matériel de protection pour les malades et les personnels de santé avec notamment des mesures d'isolement dans les salles d'attente et des mesures d'hygiène strictes comme la désinfection de la table d'examen après chaque passage et bien sûr un lavage régulier des mains.

10 centres dans les Hauts-de-France

L'Agence régionale de Santé finance ces centres, au nombre de dix pour l'instant dans les Hauts-de-France. Ils sont situés à Amiens (80), Béthune (62), Coudekerque (59), Hénin-Beaumont (62), Lens (62), Maubeuge (59), Roubaix (59), Riaumont (62), Saint-Omer (62) et Watten (59).

Pour le premier jour d'ouverture ce lundi à Dunkerque, une soixantaine de patients se sont présentés.