Coronavirus : dix classes fermées au collège de Marnay, en Haute-Saône

A Marnay, en Haute-Saône, plusieurs cas avérés de Covid-19 ont été détectés au sein du collège Albert Mathiez. Conséquence : l'accueil des élèves de 5ème et de 4ème est suspendu jusqu'au 30 novembre 2020 inclus.

Le collège Albert Mathiez de Marnay ferme ses portes à 274 de ses 515 élèves pour cause de Covid-19. "Ces derniers jours, plusieurs cas avérés de Covid-19 ont été détectés au sein du collège Albert Mathiez de Marnay", indique la Préfecture dans un communiqué.

La moitié des élèves en distantiel

Pour freiner la propagation de l’épidémie au sein de l’établissement, les autorités ont décidé ce lundi 23 novembre 2020, de suspendre l’accueil des élèves des quatre classes de 5ème et des six classes de 4ème du collège, à partir du mardi 24 novembre et jusqu’au lundi 30 novembre inclus. Ces fermetures de niveaux concernent 274 des 515 élèves du collège de Marnay.

Le personnel dépisté

Un dépistage sera organisé par l’Agence Régionale de Santé (ARS) à destination du personnel de l’établissement, précise la Préfecture de la Haute-Saône. Les élèves et leurs familles sont invités à respecter les règles de la septaine, ainsi que les gestes barrières et de surveiller l’apparition éventuelle de symptômes (fièvre, toux et maux de gorge). Le cas échéant, chaque famille est invitée à consulter sans tarder son médecin traitant.