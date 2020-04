La Loire est le deuxième département le plus touché de la région après le Rhône avec 126 morts au total à cause du coronavirus depuis le début de l'épidémie. Dix malades sont décédés ce mercredi 15 avril dans le département. Il n'y a en revanche pas de nouveau décès en Haute-Loire.

Coronavirus : dix décès de plus dans la Loire, aucun nouveau en Haute-Loire

Dans la Loire, l'Agence Régionale de Santé (ARS) a recensé ce mercredi 15 avril 490 cas de Covid-19 hospitalisés, c'est un de plus que le bulletin de mardi 14 avril. L'ARS décompte 126 morts au total dans le département, soit dix de plus en 24 heures. L'ARS précise enfin que 380 personnes au total sont retournées à leur domicile, soit 28 personnes guéries de plus que mardi soir.

En Haute-Loire, 27 cas de patients contaminés par le coronavirus sont désormais comptabilisés par l'ARS dans son bulletin de mercredi, soit deux de moins en 24 heures. Pas d'évolution concernant le nombre de victimes : le département recense toujours 6 morts ce mercredi. L'ARS précise que 52 personnes au total sont retournées à leur domicile : c'est deux personnes guéries de plus que mardi soir.