Coronavirus : dix décès en Charente

C'est bien sûr la situation dans les deux maisons de retraite qui est la plus préoccupante : à Angoulême et à Rouillac, ce sont donc neuf résidents qui sont décédés. Avec cette précision importante : il n'est pas sûr à 100% que ces personnes aient toutes été touchées par le virus ; elles ont peut-être succombé à une autre pathologie, car les tests ne se font plus systématiquement depuis l'entrée en phase 3 de l'épidémie, sauf pour les soignants. Néanmoins, compte tenu de la population à risque, la lutte contre le virus s'est encore renforcée ces derniers jours dans ces deux établissements. Les résidents sont placés dans des chambres isolées, et tous les soignants ont fait l'objet de tests dont on attend les résultats dans les prochaines heures. Un dixième décès a eu lieu au centre hospitalier d'Angoulême.

Une cellule de prise en charge psychologique

Dans un autre lieu d'hébergement collectif, le foyer d'accueil médicalisé pour personnes handicapées à Barbezieux, deux cas avérés de COVID 19 et quatre cas suspects se sont manifesté. Des suspicions de contamination existent dans d'autres lieux accueillant des personnes âgées en Charente. Une cellule de prise en charge psychologique a été installée en Charente, pour répondre à toutes les questions, entre 9h et 17h. Elle est joignable au 0809 109 109