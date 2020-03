Coronavirus : "On doit faire chambre à part", le couple de Charmes hospitalisé témoigne

La fatigue transparaît dans la voix de Philippe. Le virus, lui, s'entend car l'Ardéchois tousse beaucoup. Il est confiné dans son lit d'hôpital depuis une semaine, au sein du service de maladie infectieuse de la Croix Rousse à Lyon. Son épouse est soignée un étage en-dessous. "On doit faire chambre à part mais on se parle régulièrement au téléphone", explique Philippe. Selon les médecins, l'état des deux patients - âgés d'une cinquantaine d'années - est stable mais ils se sentent affaiblis. "Je suis fiévreux, je n'ai plus de force et j'ai des maux de têtes... C'est comme une grosse grippe", détaille Philippe.

Les deux Ardéchois, domiciliés à Charmes-sur-Rhône, ont participé au rassemblement religieux de Mulhouse, qui s'est tenu du 17 au 24 février, et pendant lequel de nombreuses personnes ont été contaminées au Covid-19. "Nous sommes rentrés en mini-bus, avec cinq autres personnes, raconte Philippe, très vite mon épouse a développé des symptômes : elle avait du mal à respirer et vomissait sans arrêt". Philippe se sentait mal lui aussi. Le couple s'est rendu à deux reprises aux urgences de la clinique Pasteur de Guilherand-Granges. "Le docteur qui nous a reçu ne portait pas de masque, il a diagnostiqué une pneumonie et nous sommes repartis avec des antibiotiques, affirme l'Ardéchois. De son côté, la clinique Pasteur assure que le port d'un masque est obligatoire pour l'ensemble des soignants, et que ceux-ci sont changés toutes les quatre heures.

Leurs proches confinés

Lundi dernier, face à la dégradation de leur état de santé, le couple contacte le Samu. Au téléphone, le médecin leur demande de se rendre à l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon. Le couple est immédiatement hospitalisé. Leurs enfants ne présentent aucun symptôme mais doivent rester confinés à la maison. Quant aux proches et aux collègues du couple, ils ont tous été contactés par l'Agence Régionale de Santé. "J'ai plusieurs collègues confinés, et mon patron aussi doit rester chez lui ! Ce n'est pas facile pour l'entreprise".

Les onze Drômois présents au rassemblement religieux de Mulhouse avec Philippe et son épouse ont tous contracté le coronavirus. Âgés de 19 à 65 ans, ils vont bien et ne présentent pas de signe d’inquiétude. Parmi eux, 10 sont suivis à domicile par le centre hospitalier de Valence, la dernière est hospitalisée.

A Lyon, pour Philippe et son épouse, désormais il faut attendre la guérison. "Je ne sais absolument pas quand nous pourrons sortir. Les médecins poursuivent leurs tests... J'aimerais tant pouvoir retrouver mes enfants", glisse Philippe. En plus d'attaquer les bronches, le coronavirus s'en prend aux nerfs... Il faut être très patient.