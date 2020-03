Coronavirus en Dordogne : la drôle de tenue d'un consommateur dans un hypermarché de l'agglo de Périgueux

Certains rayons de supermarchés en Dordogne se sont dégarnis ce vendredi au lendemain du discours du président de la République sur le coronavirus. Et certains consommateurs ont même choisi de faire leurs courses avec une tenue de protection.

La scène peut paraître surréaliste ou digne d'un film d'anticipation: dans un hypermarché de l'Est de l'agglomération de Périgueux, ce vendredi matin, un consommateur avait choisi de faire ses courses équipé d'une tenue de protection et d'un masque de plongée. On ne sait pas si il s'agit d'un trait d'humour ou d'un véritable principe de précaution poussé à l'extrême.

Pas de véritable ruée sur les rayons

Dans les magasins certains rayons commencent à se dégarnir, les rayons de pâtes, de riz ou de conserves, mais il n'y a aucune pénurie pour le moment. Les consommateurs sont donc plutôt sereins. Sur la zone commerciale de la Feuilleraie à Trélissac, certains se posent tout de même des questions, notamment sur l'hypothétique fermeture des magasins comme c'est le cas en Italie pour les magasins en dehors des commerces d'alimentation et de produits de santé.

Le président de la République, Emmanuel Macron a rappelé hier lors de son allocution que les Français ne devaient pas céder à la panique et devaient continuer autant que faire se peut à vivre normalement.