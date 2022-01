Coronavirus : douze nouveaux centres de tests en Bretagne pour faire face à l'afflux des demandes

La flambée des cas de covid continue en Bretagne, 57.319 nouvelles contaminations ont été recensées en une semaine et le taux d'incidence s'élève désormais à 1.640 cas pour 100.000 habitants. Le nombre de tests explose aussi, pour soulager les pharmacies et centres déjà saturés et répondre aux nombreuses demandes, les collectivités locales et l'Agence régionale de santé annoncent que douze nouveaux lieux de dépistage vont ouvrir dans les Côtes-d'Armor, dans le Finistère, en Ile-et-Vilaine et dans le Morbihan, certains dès lundi 10 janvier.

Des tests antigéniques y seront réalisés par la protection civile, des médiateurs de lutte anti-covid et des professionnels de santé libéraux.

"Ces centres éphémères sont prévus pour fonctionner sur une durée allant de quelques jours à quelques semaines, indique l'ARS de Bretagne. Les dépistages sont réalisés à but préventif et non à des fins d’obtention du passe sanitaire."

Où et quand ces centres de dépistage vont-ils ouvrir ?

Côtes-d'armor

Matignon, salle municipale - Mise en place du 10 au 15 janvier - Ouverture du lundi au vendredi (après-midi) et le samedi matin

Evran, lieu en cours - Mise en place le 18 janvier - Ouverture de 10h à 16h

Saint-Brieuc, lieu en cours - Mise en place le 19 janvier - Ouverture de 10h à 16h

Pleneuf-Val-André, salle des Régates - lieu en cours - Mise en place le 20 janvier - Ouverture de 10h à 16h

Saint-Alban, lieu en cours - Mise en place le 21 janvier - Ouverture de 10h à 16h

Finistère

Pont-Croix, Laboratoire Eurofins - Mise en place le 10 janvier - Ouverture de 14h30 à 18h, du lundi au vendredi

Brest, centre de dépistage Cerballiance , 245 av.enue Jean Jaurès - Mise en place le 10 janvier - Ouverture du lundi au samedi de 10h à 18h

Ille-et-Vilaine

Vitré, lieu définir - Mise en place du 11 au 23 janvier - Horaires à préciser

Rennes, le Triangle - Mise en place le 10 janvier - Ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 13h et de 14h à 17h

Morbihan

Vannes, maison de quartier Bohalgo, 76 Rue du Général Weygand - Mise en place le 13 janvier - Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 13h et 15h à 19h et le samedi matin

Lanester, salle Studio place Jean Maurice, rue des Déportés - Mise en place le 13 janvier - Ouverture du lundi au vendredi de 10h à 14h et de 16h à 19h Samedi matin de 8h à 12h

Malestroit, salle Géant - Mise en place le 17 janvier - Ouverture du lundi au vendredi, de 12h à 14h

D'autres centres de dépistages éphémères devraient ouvrir leurs portes prochainement à Ruffiac, Morlaix, Quimper et Landerneau.