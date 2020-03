Coronavirus : drôle d'ambiance au marché bio de Meylan

Drôle d’ambiance hier au marché bio de Meylan, le plus ancien marché bio de la région, qui se tient chaque mercredi depuis plus de 40 ans place de la Louisiane. Sous le soleil, les habitués se dépêchaient de faire leurs courses, beaucoup portaient un masque, comme certains commerçants d’ailleurs.

Presqu’aucun producteur ne manquait à l’appel hier après-midi, place de la Louisiane a Meylan. Beaucoup de clients portaient un masque, chacun respectait les distances de sécurité en attendant son tour.

Faire les courses pour les personnes plus fragiles

On voit moins de personnes âgées sur le marché. Claire est venue faire ses courses et celles de son père, âgé qui n’a pas voulu se déplacer, par crainte du virus. Elle porte un masque. "C'est moi qui l'ai cousu, j'en ai fait d'autres aussi pour les soignants. J'ai des gants. Je préfère faire mon marché ici, auprès de producteurs que je connais que d'aller dans les grandes surfaces où il y a trop de monde. " explique-t-elle en achetant quelques fromages de brebis.

le marchand de légumes a été dévalisé © Radio France - Véronique Pueyo

Plus loin, le marchand de pain ne prend que les cartes bleues pour éviter de rendre la monnaie. Il manipule le train avec attention et se tient en retrait des clients derrière son étal. "On ressent une certaine tension, mais c’est gérable. On fait tous attention."

Le producteur de légumes bio s’est fait dévaliser en moins de deux heures. On ne trouve plus d’œufs et le volailler ne va pas tarder à remballer, car il a tout vendu. Pourtant, il y a moins de monde que d'habitude, mais il semble que les gens aient plus acheté que d'ordinaire.

Philippe espère que les marchés en plein air ne seront pas interdits par les pouvoirs publics © Radio France - Véronique Pueyo

Philippe, lui, a encore d'excellentes pommes et des compotes à vendre, ainsi que des jus de fruits. Il trouve que le marché se déroule dans une drôle d’ambiance. " Il faut beau, mais on ne parle pas du temps, cette fois-ci. On ne pense qu'au virus ! Les gens font attention de ne pas être trop proches. On a mis des marques au sol pour garder de l'espace entre chaque client, mais ils respectent. Moi, je n'ai pas de masque, je me lave régulièrement les mains, je fais attention à ne pas les porter au visage."

Philippe sera là mercredi prochain, en espérant que d’ici là, le gouvernement n’ aura pas interdit les marchés en plein air. Les fidèles du marché bio de Meylan, aussi !