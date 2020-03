Coronavirus : "On a peur d'aller travailler" témoignent des caissières de supermarchés en Alsace

Après plusieurs jours passés à travailler sans mesures particulières de sécurité dans le rush de clients, les mesures de protection des caissières ont fini par se généraliser. Une caissière d'un hypermarché bas-rhinois explique que la situation s'est améliorée depuis quelques jours même s'il y a encore beaucoup de progrès à faire. "On a qu'un masque de protection qu'on a reçu il y a 8 jours", dit-elle, "on a dû signer un formulaire qui précise qu'on en aura qu'un le temps du confinement à moins qu'on ait des arrivages de masques ces prochaines semaines. Je sais bien qu'il faut les laisser en priorité au monde hospitalier, ce que je trouve normal, mais bon, nous on est quand même en première ligne aussi."

Les vitres en plexi commandées mais pas livrées

La caissière raconte que dans son hypermarché des vitres en plexiglas ont bien été commandées pour protéger les caissières, mais elles n'ont toujours pas été livrées. En attendant, la direction a mis en place un parcours balisé pour que les clients respectent les distances de sécurité. Dans un autre hypermarché du Bas-Rhin des bâches ont été installées devant les caisses.

La débrouille pour le matériel individuel de protection

Une autre caissière parle d'un stock de masques récupéré par le bouche à oreille, des gels hydro-alcooliques et des gants ramenés de la maison. "On voulait quand même faire barrière nous-mêmes, on est quand même protégées plus ou moins, mais on a peur".