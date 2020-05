Coronavirus - Du chocolat et du muguet pour les résidents de l'Ehpad de Meslay-du-Maine

Le joli geste de solidarité et de générosité d'un boulanger et d'une fleuriste à Meslay-du-Maine. Ils vont offrir aux 80 résidents de l'Ehpad de la petite ville mayennaise des chocolats et du muguet, de quoi égayer cette journée du 1er mai.

A l'origine cette opération était prévue pour les fêtes de Pâques. D'autres initiatives avaient été alors réalisées, la direction de la maison de retraite avait demandé aux deux commerçants de reporter.

C'est donc aujourd'hui que les résidents vont pouvoir croquer une délicieuse pâtisserie préparée par Sébastien Fanouillet : "on a fait comme des petits pots de muguet et c'est en chocolat avec une crème à l'intérieur. C'est pour marquer notre soutien à ces personnes âgées qui sont seules, qui ne peuvent pas recevoir de visites".

Et ce n'est pas fini. Le 1er mai, il y a une vieille tradition qui donne le sourire. Delphine Caillhault est artisan-fleuriste : "on va offrir des brins de muguet et de la petite rose, pour leur apporter du bonheur et du réconfort".

A Meslay-du-Maine, la solidarité avec les résidents de l'établissement "La Providence" passe également par une collecte de journaux et de magazines, infos, jardinage, people.

