Coronavirus : écoles et crèches fermées, comment s'organisent les 16 communes de l'Hérault concernées?

La préfecture a décidé mercredi soir la fermeture des établissements scolaires de 16 communes de l'Est de l'Hérault

Les écoles désertées, crèches fermées... Les cours de récréation sont étrangement silencieuses ce jeudi. "A la cantine ce matin les agents devaient servir 600 repas, ils en ont servi 29, pour leurs collègues qui sont venus travailler malgré tout. C'est sûr que c'est un peu bizarre" commente en souriant Jean-Marc Lussert maire de Prades-le-Lez. Sa commune est l'une des 16 concernées par l'arrêté préfectoral imposant la fermeture de tout établissement accueillant des enfants : crèches, écoles, cantines, collèges, lycée ainsi que les associations et clubs sportifs, afin de freiner l'avancée du coronavirus Covid-19. La mesure touche directement 19.000 élèves, mais aussi des centaines d'agents municipaux qui se retrouvent pour ainsi dire au chômage technique.

Plan de continuité du service public

Cet arrêté du mercredi 12 mars impose aux mairies de revoir leur fonctionnement habituel. Une cellule de crise se réunit quotidiennement. Chaque commune doit établir au plus vite un plan de continuité du service public et pour se faire redéployer ses effectifs et son activité.

Colis alimentaires

A Prades-le-Lez, Jean-Marc Lussert mise sur des services renforcés auprès des personnes âgées de son village. "On va faire ce qu'on n'a jamais le temps de faire d'habitude. Lundi par exemple on a ce qu'on appelle le Secours pradéen, c'est une sorte de Restos du Coeur local, tenu par une vingtaine de bénévoles. On va faire la distribution des colis alimentaires à leur place. Le service animation de la Ville va même livrer des repas à domicile chez les personnes âgées."

"On va faire ce qu'on n'a jamais le temps de faire d'habitude" Jean-Marc Lussert, maire de Prades-le-Lez Copier

Télé-travail

Plusieurs maires réfléchissent déjà au travail à distance. Le maire de Mauguio Yvon Bourrel a répertorié les agents coincés chez eux pour garder leurs enfants et compatibles avec le télé-travail, soit une trentaine au moins qui dès ce vendredi pourront voir leur poste aménagé.

Des centaines d'agents municipaux à réaffecter Copier

L'Ehpad de Mauguio en confinement

Parmi la cinquantaine de cas de coronavirus dans l'Hérault, deux sont des résidents d'un l'Ehpad, Les Aiguerelles à Mauguio. Ils étaient hospitalisés lundi pour une raison autre quand ils ont été testés positifs. Depuis l'établissement qui compte 80 pensionnaires et une cinquantaine de salariés est en confinement. Les pensionnaires sont invités à garder leur chambre pour les 15 prochains jours.

Le confinement aux Aiguerelles. Olivier Dupuy, directeur régional de la Croix Rouge, gestionnaire de cet Ehpad Copier

Message bien reçu

Mesure contraignante donc mais plutôt bien reçue dès le mercredi soir. Dès l'annonce officielle, la consigne a été placardée devant les écoles. Les parents ont été aussi alertés par mail, sms ou via le système d'alerte téléphonique Gedicom utilisé lors des inondations. A Lansargues le maire a même doublé ça d'un appel à l'ancienne diffusé dans les hauts parleurs du village. Preuve que le message a bien circulé, moins d'une dizaine d'enfants se sont présentés devant leur école ce jeudi matin.