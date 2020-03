Coronavirus : Edouard Philippe en visite au CHU de Bordeaux

Alors que le coronavirus continue de s'étendre en France, le Premier ministre Edouard Philippe rencontre ce lundi matin les professionnels de santé au CHU de Bordeaux. Il est accompagné du ministre de la Santé Olivier Véran.

Le Premier ministre est arrivé peu avant 10 heures, il doit notamment rencontrer et échanger avec les personnels soignants de la cellule de crise du coronavirus. Puis il visitera l'unité des "maladies tropicales et du voyage", le Samu, et l’unité de décontamination hospitalière. Un nouveau cas de coronavirus a été détecté en Gironde la semaine dernière, au total trois nouveaux cas en Nouvelle-Aquitaine.

Une réunion publique sur le coronavirus avait eu lieu mardi dernier dans les locaux de l'Université de Bordeaux.