Touché le covid puis amputé : élan de solidarité pour un habitant de Vidauban dans le Var

Jordan et Steeven Vaillant ont décidé de créer une cagnotte Leetchi pour Michel, leur papa, au moment même où cet habitant de Vidauban (Var) est sur la table d'opération de l'hôpital de La Timone à Marseille. Touché par le variant anglais du coronavirus, l'homme de 46 ans est ensuite victime d'une embolie fémorale et doit être amputé de la jambe gauche. La cagnotte lui permettra de financer notamment une prothèse et une nouvelle voiture.

Michel Vaillant ne sait pas pourquoi après le Covid, il a été victime d'une embolie fémorale : "le rapport médical indique que c'est à cause du coronavirus mais peut-être que c'est autre chose. Je ne veux pas le savoir, je ne retiens qu'une chose : je suis vivant".

Insupportable solitude

Ce père de famille, extrêmement choqué par la situation, veut surtout raconter l'insupportable solitude qu'il vient de vivre. Deux mois, seul, dans une chambre d'hôpital. "Vous n'avez personne pour vous épauler. C'est très très dur d'affronter ça sans ses proches. On se retrouve face à soi-même, on peut se remettre en question, méditer mais, à ce moment-là, on a surtout besoin de la présence de sa famille. Heureusement, il y avait les appels vidéo" raconte entre deux sanglots ce plaquiste de formation.

Pour lui prouver qu'il n'est pas seul dans cette épreuve et qu'il peut compter sur les autres, ses fils de 22 et 24 ans ont donc lancé une cagnotte sur internet, "pour qu'il puisse s'acheter la meilleure des prothèses, changer de voiture et réaménager sa maison" précise Jordan, son fils aîné. En une semaine, plus de 5000€ ont déjà été récoltés.