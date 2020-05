Coronavirus : élus et médecins alsaciens surpris par la vente massive de masques dans les grandes surfaces

Intermarché, Système U, Carrefour et Leclerc estiment pouvoir mettre en vente un demi-million de masques en papier à usage unique à partir de lundi. Une annonce qui a surpris beaucoup d'élus alsaciens, à commencer par Frédéric Bierry, le président du conseil départemental du Bas-Rhin, qui a réagi dans un communiqué : "Quand viendra l’heure du bilan, nous devrons nous interroger sur la capacité des enseignes commerciales à acheter des masques en un temps record, là, où le gouvernement a du s’appuyer sur l’agilité et la réactivité des collectivités pour en trouver, en acheter et permettre la protection des personnels soignants et des malades".

Les médecins sidérés

Les Ordres des professions de santé se sont offusqués dans un texte cinglant du nombre "sidérant" de masques annoncés à la vente par la grande distribution, qui se défend d'avoir profité de la situation pour stocker des masques. "Où étaient ces masques quand nos soignants mais aussi tous nos personnels en prise directe avec la maladie tremblaient et tombaient chaque matin ?" s'interrogent-ils dans un texte intitulé "Les masques tombent".

Joint par France Bleu Alsace, Jean-François Cerfon, le président de l’ordre des médecins du Haut-Rhin, se montre plus nuancé. "Je suis rassuré de voir que tout le monde va pouvoir avoir accès à des masques, c'est une avancée, se félicite-t-il. Bien évidemment, on regrette tous qu'au début de l'épidémie, les médecins et les soignants se soient retrouvés dépourvus des outils de protection, dont ils avaient absolument besoin et que certains sont allés au front "à mains nues". Ça restera marqué, on n'est pas prêts de l'oublier".

Comme le maire de Strasbourg, Roland Ries, Frédéric Bierry est favorable au port du masque dans l'espace public. "Je pense, en effet, que _pendant un certain temps au moins, personne ne devra sortir sans masque_, explique le président du Conseil départemental du Bas-Rhin. C’est un geste barrière et de protection nécessaire pour chacun. Dans ces temps particuliers, nous devons encourager le civisme sanitaire."

Manger ou se protéger

Même si le prix de vente des masques en papier est plafonné à 95 centimes d'euros, ça aura inévitablement un coût pour les Français. "Lundi, ils seront face à un choix : dépenser ou non près de 50 euros pour 50 masques jetables dans les supermarchés, analyse Frédéric Bierry. Cela aura sans doute un impact financier lourd sur le niveau des dépenses alimentaires pour les familles à faible revenus. _Pour certains, ce sera manger ou se protéger !_"

C’est pourquoi plusieurs collectivités alsaciennes, les conseils départementaux, mais aussi certaines municipalités, se sont engagés à fournir gratuitement des masques lavables et recyclables aux habitants.

Pas de stocks cachés selon la grande distribution

Cette polémique pourrait se finir devant les tribunaux. "Je donne trois jours à la grande distribution pour prouver qu'elle n'avait pas de stock secret de masques pendant la crise", menace dans un communiqué Renaud Muselier, le président des Régions de France. En cas de confirmation de stockage de la part de la grande distribution, il déposera plainte pour mise en danger de la vie d'autrui et non-assistance à personne en danger.

Les acteurs de la grande distribution n’ont "pas de stock cachés" de masques chirurgicaux et vivent très mal cette polémique, a assuré, ce samedi sur France Info, le délégué général de la Fédération du commerce et de la distribution (FCD), Jacques Creyssel.

"C'est une polémique infondée", répond sur Twitter Dominique Schelcher, le président alsacien de Système U.