Coronavirus : Emission spéciale entre 18h et 19h

Ce lundi 16 mars marque la première journée de fermeture généralisée des écoles et des commerces non indispensables, pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. France Bleu Gard Lozère vous accompagne pour vous donner toutes les infos et répondre à vos questions. Émission spéciale ce lundi entre 18h et 19h.

Avec nous ce lundi : des représentants du SAMU du CHU de Nîmes qui appellent à ne pas saturer le 15, de Pôle Emploi, de l'Union des métiers et des Industries de l'Hôtellerie du Gard et de la Préfecture du Gard.