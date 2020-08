Coronavirus : Emmanuel Macron annonce 160 millions d'euros pour des primes aux aidants à domicile

Emmanuel Macron au chevet des aidants à domicile. Le président était en déplacement à Toulon, dans le Var ce mardi, pour rendre hommage aux "oubliés de la prime Covid", a-t-il affirmé. Il promet donc une prime de 1.000 euros, la prime "Covid" pour les professionnels du secteur de l'aide à domicile, comme celle reçue par les soignants qui étaient au front face au coronavirus.

Pour la financer, une enveloppe de 80 millions d'euros est donc débloquée par l'État annonce le chef de l'État, avec une contribution égale des départements, ce qui fait une enveloppe globale de 160 millions d'euros.

Ces 320.000 professionnels devraient recevoir "ces primes avant Noël par le biais des caisses nationales de solidarité pour l'autonomie", a promis le président. "Je veux rendre hommage à ces 320.000 professionnels du soin à domicile (...) Ils sont celles et ceux qui permettent de vivre chez soi, à ces personnes âgées ou en situation de handicap, de résister (...) On parle de métiers à 97% féminin", a détaillé Emmanuel Macron, qui estime "qu'il y a un besoin de reconnaissance".

Le chantier sur l'autonomie accéléré

Le président est également revenu sur la loi autonomie, qu'il souhaite accélérer. "Ce chantier d'autonomie va être accéléré et adapté région par région et département par département", a estimé le président, car "c'est un travail qui va permettre aux personnes en situation de handicap d'apporter les solutions qui leur correspondent. Il souhaite un cadre national pour cette loi, mais adapté aux institutions locales, en concertation avec les départements et les régions, pour plus "de souplesse".

"Sens, reconnaissance, financement, gouvernance, attractivité de ces métiers, seront au cœur de cette grande loi de l'autonomie que nous allons bâtir ensemble", a poursuivi Emmanuel Macron.

Reconnaissance des aidants

Le chef de l'État a également rendu hommage aux bénévoles, "qui en complément, apportent du temps et de la générosité". En octobre, il y aura "une reconnaissance des aidants", a rappelé le président.