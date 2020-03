Coronavirus : Emmanuel Macron annonce en Alsace le déploiement d'un hôpital de campagne des armées

"Je veux assurer les habitants et les personnels soignant du Grand Est que nous serons au rendez-vous pour les appuyer face à l'afflux de patients et à la saturation des hôpitaux, a déclaré lundi 16 mars lors d'une allocation télévisée. Je sais ce qu'ils vivent depuis des jours et des jours." Outre l'annonce partout en France de déplacements très fortement réduits à partir de mardi midi, le président de la République promet le déploiement d'un hôpital de campagne du service de santé des armées en Alsace.

Distribution de masques dès mardi pour le personnel soignant alsacien

Confrontés fortement à l'épidémie de coronavirus, les hôpitaux de Mulhouse, Strasbourg et Colmar arrivent à saturation depuis quelques jours. Les armées apporteront aussi leur aide pour déplacer les malades "des régions les plus affectées", a précisé Emmanuel Macron.

Le chef de l'État a également annoncé la distribution de masques en priorité à partir de mardi aux personnels hospitaliers et aux médecins de ville et de campagne "dans les 25 départements les plus touchés", le Haut-Rhin et le Bas-Rhin en faisant partie.