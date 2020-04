Coronavirus : Emmanuel Macron appelle la directrice du CHR Metz-Thionville pour faire l'état des lieux

Pendant 3 quarts d'heure ce vendredi après-midi, la directrice du CHR Metz-Thionville Marie-Odile Saillard a pu tout dire sur la crise qui touche ses établissements. Après avoir lancé un appel à l'aide ce lundi 30 mars, c'est Emmanuel Macron en personne qui est venu aux nouvelles. Un dialogue au cours duquel le président de la République l'a invitée à évoquer toutes ses appréhensions et ses difficultés. Cette initiative qui a par ailleurs honoré la principale intéressée selon le CHR.

Etat des lieux

L'objectif premier de cette entrevue était surtout de dresser l'état des lieux de la situation dans les hôpitaux du CHR Metz-Thionville. De nombreux points y sont passés : l'augmentation des capacités d'accueil "mettant en risque nos qualités de prise en charge", les transferts de patients dont les besoins se chiffrent à une douzaine tous les jours, ou encore l'anxiété concernant le besoin de respirateurs ou les stocks de médicaments. Ces derniers ne peuvent tenir que 2 à 4 jours selon le CHR.

En présence également du Dr François Braun, chef du service des urgences et président de Samu-Urgences France, les interlocuteurs ont également évoqué le nombre de masques et l'épuisement des effectifs. "Nous avons insisté sur le fait que le moral tiendra tant que nous pourrons soigner, et maîtriser le flux", précise la direction du CHR Metz-Thionville.

Soutien présidentiel

Pour conclure cet échange, Emmanuel Macron a tenu à saluer le travail des personnels soignants, "indiquant qu’il était impressionné par la réserve de volonté qui s’était mise en oeuvre, la mobilisation totale sans faille hospitalière et libérale, incluant retraités et étudiants", se réjouit le CHR, qui espère voir de jours meilleurs prochainement.