Coronavirus : Emmanuel Macron demande aux Etats-Unis de "mettre fin" à l'interdiction d'exporter des vaccins

Emmanuel Macron et plusieurs membres de l'Union européenne ont appelé ce samedi 8 mai les Etats-Unis à lever leurs restrictions qui empêchent l'export des vaccins contre le Covid-19 et de leurs composants.

Portuguese Presidency of the Cou / ANADOLU AGENCY

Le président français Emmanuel Macron a appelé ce samedi 8 mai les Etats-Unis à lever toutes les restrictions à l'export des vaccins et composants de vaccins contre le Covid-19 qui, selon lui, limitent la production en Europe. "J'appelle très clairement les Etats-Unis à mettre fin aux interdictions à l'export, non seulement de vaccins mais de composants de ces vaccins qui empêchent la production. La clé pour produire plus vite des vaccins pour les pays pauvres et les pays intermédiaires, c'est de produire plus : lever les interdictions à l'export", a-t-il insisté devant la presse au sommet social européen à Porto.

Le laboratoire allemand Curevac, dont le vaccin n'est pas encore approuvé mais doit jouer un rôle important dans les campagnes européennes de vaccination, "dit qu'il ne peut pas produire en Europe car les composants sont bloqués aux Etats-Unis", a-t-il accusé.

Lever les restrictions à l'export plutôt que lever les brevets

En réponse à la proposition de Joe Biden de lever les brevets des vaccins Covid-19, Emmanuel Macron s'est dit ouvert à "une levée circonscrite", sur le modèle des traitements contre le SIDA, mais que l'urgence n'était pas là. "A court et moyen termes, cette levée ne résoudra pas les problèmes, n'apportera pas une seule dose de vaccin", avait estimé vendredi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. L'Europe a exporté jusqu'ici 200 millions de doses, environ 50% de sa production. En revanche, les Etats-Unis ont mis en place sous la présidence de Donald Trump, un décret nommé "Defense Production Act", qui exige que les Américains aient la priorité sur les vaccins fabriqués dans leur pays, restreignant de facto les exportations de doses fabriquées aux États-Unis, mais aussi de composants. Les Européens soupçonnent que la levée des brevets avancée par l'administration Biden, et à laquelle les laboratoires pharmaceutiques sont farouchement opposés, soit un coup de communication.

Emmanuel Macron a expliqué que selon lui, la priorité n'était pas de lever les brevets mais d'effectuer des transferts de technologie pour installer des sites de production dans les pays pauvres, citant le Sénégal, l'Inde et l'Afrique du Sud où il va bientôt aller inaugurer une usine aidée par l'UE. Lever les brevets "sera une réponse, mais seulement quand on aura produit suffisamment de vaccin et que ce ne sera qu'une question de coût", a-t-il jugé.

La chancelière allemande Angela Merkel a redit samedi son opposition à une levée des brevets sur les vaccins anti-Covid et a elle aussi appelé les Etats-Unis à ouvrir le "marché" pour permettre des exportations de vaccins et de leurs composants.