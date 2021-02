Coronavirus : Emmanuel Macron déplore l'opacité et les risques éventuels du vaccin chinois

"Je n'ai absolument aucune information sur le (vaccin) chinois. Je ne fais pas commentaire, mais c'est un fait", a déclaré Emmanuel Macron à l'occasion d'une discussion filmée avec le groupe de réflexion Atlantic Council. Et pourtant les commentaires n'ont pas tardé, le président de la République faisant part de ses doutes sur l'efficacité du vaccin, et déplorant l'opacité autour des données scientifiques.

"Aujourd'hui nous avons des preuves sur l'efficacité des vaccins américains et européens (...), on commence à avoir plus d'informations sur le vaccin russe", explique le chef de l'état avant de regretter le manque de détails sur le produit chinois. Une prise de parole, en anglais, à retrouver à partir de 44'48 sur la vidéo.

"L'OMS a un rôle très important"

"Cela signifie qu'à moyen et long terme, il est presque sûr que si ce vaccin n'est pas approprié, il facilitera l'émergence de nouveaux variants ; il ne va absolument pas arranger la situation des pays" l'ayant adopté poursuit Emmanuel Macron.

"Gérer le virus par le vaccin exige, pour être sûr, que nous ayons la vaccination appropriée, que le vaccin est clairement le plus pertinent contre les différents variants, _avec des informations transparentes_. Et je pense que c'est là (...) que l'OMS a un rôle très important", notamment pour évaluer "l'efficacité et la toxicité potentielle de différents vaccins contre le Covid initial et les variants", a-t-il estimé.

_"_Ce n'est pas le cas pour le vaccin chinois à ce stade. (...) Alors pour moi, l'efficacité à court terme pourrait nuire à l'efficacité à moyen terme dans cette situation", prévient Emmanuel Macron.