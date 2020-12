Coronavirus : Emmanuel Macron envisage une campagne de vaccination grand public "entre avril et juin"

Lors d'un point presse ce mardi avec le Premier ministre belge, Emmanuel Macron a expliqué envisager une campagne de vaccination pour le grand public "entre avril et juin" contre le Covid-19.

Il prévoit pour début 2021 "une première campagne de vaccination très ciblée, avec des vaccins de première génération" compte tenu des doses dont la France disposera. Elle sera suivie "d'une deuxième vague entre avril et juin, plus large et plus grand public, allant vers la vaccination du plus grand nombre", a-t-il expliqué.

Les résidents d'Ehpad prioritaires

Le Premier ministre, Jean Castex, a lui confirmé ce mardi que les résidents d'Ehpad seraient vaccinés en priorité.

Lundi, la Haute Autorité de santé (HAS) a préconisé de mettre en œuvre une stratégie en "cinq phases progressives" et de vacciner en priorité les résidents des Ehpad et les professionnels de santé, au contact direct des malades, pour endiguer la pandémie de coronavirus en France.