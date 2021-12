Coronavirus : Emmanuel Macron invite les Français à se faire tester avant les fêtes

Les indicateurs de l'épidémie de coronavirus sont au rouge en France, avec 84.272 nouvelles contaminations détectées mercredi. Le pic de l'épidémie n'étant pas encore passé, les fêtes de fin d'année, synonymes de retrouvailles en famille, inquiètent les autorités. Le gouvernement ne cesse d'appeler à la vigilance, à la prudence. "Prenons soin les uns des autres", lance ainsi ce jeudi 23 décembre sur Twitter, Emmanuel Macron. Le chef de l'État invite les Français à réaliser un test avant Noël.

"Ceux qui auront la joie de se retrouver en famille pour Noël" sont invités à se faire tester de manière préventive pour "rassurer", selon le président de la République. Alors que le variant Omicron se répand en France, et pourrait être majoritaire d'ici la fin de l'année, Emmanuel Macron demande aux Français de respecter "gestes barrières". "En cas de symptôme, on s'isole, on alerte", écrit-il.

Cela fait déjà plusieurs jours que l'exécutif appelle les Français à faire preuve de vigilance avant les réunions de famille. Ces messages semblent avoir été entendus car de nombreux laboratoires d'analyse sont submergés de demandes. Les officines aussi sont prises d'assaut par des clients à la recherche d'autotests.

Sur Twitter, Emmanuel Macron a également des mots pour les soignants. "À ceux mobilisés pour soigner, nous protéger : merci", précise le chef de l'État, qui souhaite de "bonnes fêtes à tous".