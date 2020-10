Coronavirus : en Allemagne, les fiches pour garder une trace des clients déjà en place depuis quatre mois

Pour Christine, serveuse dans un restaurant de Kehl, c'est devenu une habitude au moment de l'arrivée des clients : "Quand ils arrivent, on leur demande de remplir une fiche, avec leur nom, leur numéro de téléphone, et les heures d'arrivée et de départ". Ce fiche de renseignementspermet de pouvoir remonter rapidement les chaînes de contamination, si dans les jours suivants, un cas de coronavirus est identifié. L'Allemagne a mis cette mesure en place en mai dans les restaurants, au moment du déconfinement.

Une amende pour le client s'il a donné de mauvaises informations

Les contrôles de police sont très fréquents. C'est le cas à la Villa Schmidt à Kehl où travaille Jean-Jacques : "La première chose que la police regarde ce sont les fiches. Les gens marquent ce qu'ils veulent, nous nous ne sommes pas aptes à vérifier si les informations sont exactes. En revanche, s'il y a un contrôle de police, et que les fiches sont mal remplis, c'est 50 euros d'amende par personne."

Quand on a des soucis, c'est plutôt avec la clientèle française

"C'est un peu plus strict que chez nous. Les Allemands respectent plus, quand on a des soucis, c'est plutôt avec la clientèle française, qu'avec la clientèle allemande", poursuit-il. Effectivement les clients se plient à la règle, Christine elle n'a connu qu'un seul refus : "Je n'ai jamais eu de problème. Juste cet été sur la terrasse, une personne refusé, c'était un client français, mais peut-être qu'il avait des choses à cacher [rires]."

Ce système de fiches existe aussi dans d'autres pays, c'est le cas en Belgique et en Suisse, mais là seulement sur la base du volontariat.