Coronavirus : en Allemagne, ruée sur les auto-tests antigéniques dans les supermarchés

"J'étais à Aldi ce samedi, j'ai vu à quelle vitesse les auto-tests ont disparu", témoigne Suzanne, habitante de Kehl. Partout en Allemagne, les images ont été les mêmes : des files d'attentes et des stocks d'auto-tests antigéniques écoulés dès leur arrivée, samedi 6 mars, dans les magasins Aldi et Lidl.

Facile, rapide et moins cher

Ce sont de petites boites de 5 tests vendu vendu entre 22 et 25 euros. On se fait soi-même le prélèvement dans le nez pour un résultat en 15 minutes. Des tests antigéniques, donc moins fiables que des tests PCR, ce qui n'a pas empêché l'engouement : même en ligne, il va falloir attendre.

"Il n'y en a plus !" déplore Magdalena ce lundi 8 mars devant le Lidl de Kehl. Ces auto-tests lui aurait été utiles : "C'est très pratique de se tester soi-même, pour le travail et quand on a pas de symptômes ! Et puis pour le prix aussi." Le prix, c'est effectivement l'un des facteurs de la popularité de ces tests.

Car Outre-Rhin, un test PCR peut dépasser les 100 euros si l'on a pas de symptômes par exemple. Comptez environ 40 euros pour un test antigénique dans les pharmacies du Bade-Wurtemberg.

Une stratégie gouvernementale affichée

Tester massivement et rapidement fait aussi partie de la stratégie choisie par le gouvernement, alors que le pays se déconfine progressivement depuis ce lundi 8 mars. La vaccination prend du retard et la grogne monte face aux restrictions drastiques adoptées courant décembre par Angela Merkel.

En plus de la commercialisation de ces auto-tests, le ministre de la santé allemand, Jens Spahn, a annoncé que chaque allemand devrait bientôt pouvoir faire gratuitement un test antigénique par semaine en pharmacie ou en centre de test.