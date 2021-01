Coronavirus : en Alsace, 1,7% de la population vaccinée

Nous sommes un peu plus d'un mois après le début de la campagne de vaccination, qui a officiellement commencé en France le 27 décembre dernier. Une campagne perturbée par le manque de doses en Alsace, mais les préfets du Haut-Rhin et du Bas-Rhin promettent désormais une "stabilité" jusqu'à début mars.

La situation dans le Haut-Rhin

Depuis début janvier, 15.000 personnes ont été vaccinées dans le Haut-Rhin, qui compte pour le moment six centres de vaccination. D'ici une semaine annonce le préfet du Haut-Rhin, Louis Laugier, des équipes mobiles de vaccination devraient aller à la rencontre des personnes habitant dans les campagnes.

La situation dans le Bas-Rhin

Dans le Bas-Rhin ce sont un peu plus de 17.000 personnes qui ont été vaccinées dans l'un des 13 centres de vaccination en activité. Alors que tous les centres du Bas-Rhin ont dû fermer leur portes lundi et mardi cette semaine à cause d'un retard de livraison de doses, la préfète du Bas-Rhin Josiane Chevalier assure que celle-ci a été réceptionné et que ces doses "entre 3.000 et 4.000" vont être distribuées.

La préfète du Bas-Rhin annonce par ailleurs qu'en Alsace ce sont entre "9.000 et 10.000 personnes qui devraient désormais être vaccinées chaque semaine."

1,7% de la population vaccinée en Alsace

En moyenne dans les deux départements, c'est 1,7% de la population qui est désormais vaccinée. Les deux vaccins, celui de Pfizer et celui de Moderna, sont utilisés. Les préfets du Haut-Rhin et du Bas-Rhin assurent qu'ils ont aujourd'hui une visibilité d'approvisionnement jusqu'à début mars. Cela signifie qu'il ne devrait pas y avoir de nouvelle fermeture de centres d'ici là.