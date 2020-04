Coronavirus en Alsace : attention au rebond de l'épidémie

On assiste à une petite baisse du nombre de personnes hospitalisées à cause du coronavirus dans le Grand Est, c'est ce qu'a déclaré la nouvelle directrice de l'Agence Régionale de Santé ce jeudi 16 avril 2020.

Il ne faut toutefois ne pas se réjouir trop tôt, "ce n'est peut-être qu'un effet plateau, une stagnation", a prévenu Marie-Ange Desailly-Chanson, lors de sa première conférence de presse. À Colmar, à l'hôpital Pasteur, on enregistre depuis ces quatre derniers jours, de nouveau une légère hausse des hospitalisations.

Attention au rebond du virus

Pourtant, il y a eu un ralentissement et une baisse des hospitalisations début avril , ces dernières repartent à la hausse depuis quelques jours. C'est ce qu'a constaté le docteur Yannick Gottwalles, le chef du pôle aux urgences de l'hôpital Pasteur. "Il faut être très prudent avec cette baisse d'activité. Depuis quatre jours on constate, une ré-ascension de l'activité Covid-19. Cela signifie que le virus continue à circuler et qu'il est toujours très actif," analyse Yannick Gottwalles.

Il faut-être très prudent avec cette baisse d'activité - Yannick Gottwalles

Un effet rebond qui serait donc de mauvaise augure pour les équipes soignantes et les patients, poursuit le médecin urgentiste.

Continuer à respecter les gestes barrières

Le meilleure moyen de lutter contre la circulation du virus est de bien sûr, respecter les geste barrière et de rester confiné chez soi, en limitant les sorties.