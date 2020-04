Le porte-parole de l'association des médecins de France, Christophe Prudhomme, également délégué CGT, ne décolère pas. Selon lui le gouvernement ne gère pas correctement la crise sanitaire liée au coronavirus, et notamment en Alsace.

Coronavirus en Alsace : "dès le départ, on n'a pas utilisé la bonne stratégie", déplore Christophe Prudhomme

"C'est un énorme gâchis", commence Christophe Prudhomme, porte-parole de l'association des médecins urgentistes de France (AMUF) et délégué national CGT en parlant de la situation de l'Alsace. "D'abord ce n'est pas anodin que la crise ait débuté à Mulhouse". Il y a eu bien sûr l'épidémie liée au rassemblement évangélique de Bourtzwiller, mais dans un contexte où "l'hôpital était à l'os", rappelle le médecin urgentiste. "Quelques semaines auparavant, il y avait eu une démission massive des urgentistes parce qu'ils estimaient qu'ils étaient dans des conditions de travail qui ne leur permettaient pas d'assurer la sécurité des patients".

Christophe Prudhomme évoque la différence flagrante avec l'Allemagne. "C'est un constat et il est est facile à faire", explique-t-il, "il y a deux fois plus de lits de réanimation disponibles en Allemagne qu'en France, rapporté à la population. Si nous étions partis à la bataille avec le même nombre de lits que l'Allemagne, 10.000, ça aurait été plus facile de passer à 15.000 qu'en partant de 5.000 seulement".

30 lits de réanimation sous une tente de l'armée, c'est ridicule"

Pour l'urgentiste de région parisienne, "le gouvernement a toujours un train de retard. Quand on voit que l'armée française installe des tentes pour 30 lits de réanimation et qu'on n'est même pas capables d'installer des bâtiments modulaires, c'est ridicule".

Transférez les soignants et le matériel plutôt que les malades !"

Christophe Prudhomme est aussi très critique sur les TGV médicalisés qui permettent d'acheminer des patients alsaciens vers d'autres hôpitaux dans des régions moins touchées. "Pour un train sanitaire, il faut 150 soignants mobilisés pendant plus de 24 heures pour transporter 20 malades". Pour le délégué CGT, la bonne stratégie, la plus efficiente, serait d'"envoyer du personnel et du matériel dans les hôpitaux".