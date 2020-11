Coronavirus : en Alsace, les brigades Covid en difficulté face à la deuxième vague

Dans le Bas-Rhin il y a un mois, les brigades Covid de l'Assurance Maladie appelaient un peu moins de 200 personnes positives au coronavirus par jour. Aujourd’hui ils sont entre 1.200 et 1.300 à être testés positifs quotidiennement avec pour chaque personne au moins 2 à 3 cas contact. Dans le Haut-Rhin la situation est moins tendue, mais le nombre de cas positif a triplé en une semaine.

Un nouveau protocole pour soulager les brigades Covid

Au niveau national, l'Assurance Maladie a dû modifier son protocole. Désormais seuls les cas positifs sont appelés. Les cas contacts reçoivent un mail ou un SMS avec toutes les informations nécessaires sur les démarches à entreprendre.

Un protocole qui pourrait encore évoluer dans les prochains jours : les personnes positives recevront un SMS avec un lien vers un site sécurisé pour signaler elles-mêmes leurs cas contacts. Après vérification des agents auprès de la personnes positive, les cas contacts recevront un SMS ou un mail. Les personnes qui n'ont ni mail ni téléphone portable seront évidemment toujours appelées.

En Alsace, la deuxième vague met les équipes à l'épreuve

"Depuis une semaine les équipes font face à une charge énorme. Avec des cas où on identifie une personne le lundi et le lundi soir on a toujours pas pu la joindre. Ça atteint les agents, dans leur moral mais aussi dans leur engagement professionnel parce qu'elles ont l'impression de ne pas y arriver", explique Maxime Rouchon, directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin.

Un patient positif doit normalement être appelé en moins de 4 heures et un cas contact dans les 24 heures. Des délais déjà dépassés la semaine dernière. D'autres Caisses primaires de la région et à l'échelle nationale ont été appelées en renfort.

On compte beaucoup sur ce reconfinement pour permettre de stabiliser le nombre de personnes positives - Maxime Rouchon

Dans le Haut-Rhin les personnes positives sont toujours moins nombreuse mais leur nombre a quand même triplé en une semaine : "Il était de 167 lundi dernier et de 456 ce dimanche 1er novembre", précise Christophe Lagadec, directeur de la CPAM du Haut-Rhin, "Avant on aidait les autres CPAM en difficulté. Aujourd'hui on ne peut plus le faire."