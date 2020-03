Coronavirus en Alsace : stagnation des hospitalisations, un peu moins d'appels au SAMU

Ce sont des données qu'il faut prendre avec des pincettes : en Alsace, depuis 48 heures, il y a une stagnation des hospitalisations à cause du coronavirus et un peu moins d'appels au SAMU. Cela ne veut pas dire amélioration de la situation, mais juste un répit pour le personnel soignant.

Le coronavirus en Alsace, avec pour la première fois depuis le début de l'épidémie et depuis 48 heures, il y a une stagnation du nombre de patients qui arrivent à l'hôpital et un tout petit peu moins d'appels au SAMU.

Aux urgences de Mulhouse, Colmar et Strasbourg, on reste prudents avec ces premières données qui restent toutefois très fragiles, elles peuvent évoluer très vite.

L'Alsace région la plus touchée par le coronavirus

Cette stagnation, alors que depuis cinq semaines, les hospitalisations étaient à la hausse, offre un peu de répit pour le personnel soignant qui est sur le pont depuis le déclenchement de l'épidémie. Il y a eu aussi plus d'une centaine d'évacuations de patients alsaciens vers d'autres région, mais aussi en Allemagne et en Suisse.

En revanche, les recours à la réanimation des patients qui arrivent dans un état grave sont toujours importants.

"On a toujours un flux qui ne faiblit pas mais qui ne monte pas. On a un peu moins d'activité, mais il ne faut pas se réjouir trop vite", a expliqué ce mardi sur France Info le professeur Pascal Bilbault chef du pôle urgences, médecine intensive et réanimation pour les hôpitaux de Strasbourg. "On ne voit plus augmenter de pallier de 25% à 50% chaque 48h. Attention le pic, cela veut dire qu'on en a fait que la moitié."

Pour le docteur Yannick Gottwalles, chef des urgences à Colmar " Pour l'instant on a seulement l'impression que cette pente des hospitalisations commence à s’infléchir un tout petit peu. Il faut rester très prudent. Cela permet juste de souffler un tout petit peu au niveau des équipes, la tension reste très importante."