VIDEO - Coronavirus en Alsace, un an après : "Je ne suis pas du tout un héros" assure le docteur Patrick Vogt

Patrick Vogt connaît bien le coronavirus. D'une part, parce qu'il l'a attrapé, le 23 février 2020. Mais surtout parce que ce médecin généraliste de 64 ans a perçu très tôt la vague qui était en train de submerger Mulhouse, puis sa région et rapidement tout le Grand Est. Un an après, alors qu'on s'interroge sur une possible troisième vague liée aux variants du Covid, le docteur Vogt ne veut pas être pris pour un héros : "J'ai peut-être eu, plus que d'autres, le courage de le dire. Voilà, c'est tout."

Le courage d'alerter, fin février-début mars, sur une épidémie plus grave que ce que les Français imaginaient. Ce que Patrick Vogt a vu, c'est, dans sa patientèle, ces nombreux malades venus du rassemblement évangélique de Bourtzwiller. "Un soir quand je suis à la régulation au Samu", raconte-t-il, "on se rend compte de ce rassemblement qui s'est tenu pendant sept jours, qui a rassemblé entre 2.000 et 3.000 personnes et où, visiblement, la plus grande partie des gens, au bout de cinq-six jours étaient malades, avaient de la toux, de la fièvre".

Le docteur Vogt prend conscience que ces personnes, qui n'ont pas forcément des symptômes graves, vont contaminer beaucoup de monde autour d'eux. Le généraliste lui-même reconnaît qu'il peut avoir pris part à la diffusion du virus : "J'ai continué d'aller travailler, j'ai conduit une vie normale, sans masque, je me suis lavé les mains, mais comme d'habitude. J'ai dit bonjour, j'ai peut être même embrassé des amis. Là, j'ai exactement été le contaminateur parfait." Mais il va très vite réagir.

Sur Twitter, il décrit la réalité inquiétante du terrain

Sur les réseaux sociaux, le généraliste, installé depuis 34 ans, alerte en décrivant ce qu'il voit : la "grippette" qui entraîne des formes graves, puis des morts, les chiffres officiels qui très vite, faute de tests, ne rendent pas compte de la réalité. Le 10 mars, il écrit sur Twitter : "Le préfet annonce 181 cas de Corona pour le département depuis le début alors que moi tout seul j'en ai vu 11 en consultation cet après midi." Dès le 5 mars, il parle de "stade 3" de l'épidémie et critique "le déni total" des autorités.

Son coup de gueule du 5 mars, provoque une "explosion médiatique" qui attire micros et caméras des antennes nationales. Le 6 mars, la préfecture du Haut-Rhin annonce des mesures drastiques.

Il a fallu dire "Stop, je vois quelque chose d'anormal"

"Je ne suis pas du tout un héros" répète Patrick Vogt, "ce que j'ai fait, plein d'autres gens auraient dû le faire, mais je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas fait. Peut être qu'ils l'ont fait, ça n'a pas marché. Peut-être que moi, je l'ai fait et c'est tombé au bon endroit (...) Il a fallu un moment dire stop. Je vois quelque chose d'anormal. On est dans une période où on doit être extrêmement vigilant et ceux qui décident, apparemment, ne sont pas au courant de ce qui se passe sur le terrain. Donc je le dis, c'est aussi simple que ça".

Dans cet entretien réalisé en février 2021, Patrick Vogt considère que l'épidémie aujourd'hui ne ressemble pas du tout à ce qui a été vécu à Mulhouse en mars 2020. Il ne se chagrine pas de la fin des applaudissements, ce mouvement de solidarité si fort pendant le confinement : "Je comprends tout à fait qu'on n'applaudisse plus maintenant parce que les gens commencent à être fatigués, usés et ce qu'on vit maintenant, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu."

Patrick Vogt n'a toujours pas sa langue dans sa poche et n'hésite pas à interpeller les autorités sanitaires, comme le 7 mars 2021, lorsque les médecins généralistes ont appris qu'ils ne recevraient pas toutes les doses de vaccins promises dans l'immédiat, au bénéfice des pharmaciens.