Coronavirus : en Andorre, les habitants autorisés à sortir de chez eux en fonction de leur numéro de rue

La Principauté d'Andorre a entamé son déconfinement et c'est une solution unique en Europe qui a été décidée par le gouvernement. Les Andorrans ont le droit de sortir de chez eux, mais pas tous les jours. C'est en fonction de son numéro de rue. Pair ou impair : à chacun son tour.

Avec 40 morts enregistrés pour 77.000 habitants, l'Andorre est l'un des pays au monde les plus touchés par le coronavirus. Dans ces conditions, la Principauté a opté pour un déconfinement très prudent. Il n'est pas question de voir des milliers de personnes déambuler dans les commerces qui viennent de rouvrir.

La règle est donc simple. Les Andorrans ayant une adresse avec un numéro pair peuvent désormais sortir les jours pairs dans le mois et les autres les jours impairs. Et pour les maisons qui n'ont pas de numéro, ce sont des critères alphabétiques qui s'appliquent avec, là aussi, une autorisation de sortie un jour sur deux avec le masque obligatoire. Une solution unique en Europe qui pourrait séduire d'autres territoires.

Sortie réservée aux personnes-âgées à la mi journée

Le gouvernement andorran veut également protéger les personnes-âgées qui se voient attribuer une plage horaire exclusive de sortie. Entre 11 heures et 14 heures tous les jours seuls les seniors peuvent aller faire leurs courses ou se promener avec ainsi un minimum de risques.

Enfin si la plupart des pays prônent une distance d'un mètre de sécurité entre deux personnes, en Andorre c'est quatre mètres. Avec ces mesures la Principauté espère une reprise le plus vite possible de l'économie nationale basée sur le tourisme. Le gouvernement souhaite rouvrir rapidement les deux postes frontière avec l'Espagne et avec la France.