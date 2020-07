Coronavirus en Ardèche : 46 enfants de 3 à 10 ans testés à Saint-Agrève

Neuf sapeurs-pompiers dont cinq de Saint-Agrève, mobilisés par l'Agence Régionale de Santé, accueillent la quarantaine d'enfants dans quatre petites salles installées au niveau des vestiaires du gymnase. Les plus petits ont trois ans à peine, les plus grands : dix ans. Une vingtaine d'accompagnateurs adultes sont également soumis au test nasal. "Les enfants ont eu beaucoup moins peur que les adultes", en plaisante Florence Bruas, directeur du centre des loisirs, parmi les personnes testées.

Des résultats vendredi au plus tôt

Les 46 enfants - 13 de la crèche et 33 du centre socioculturel -, ont potentiellement rencontré les trois frères infectés par la covid-19. Leurs accompagnateurs également. Voilà pourquoi l'ARS a organisé cette campagne de dépistages afin de tracer d'éventuels nouveaux malades. Les résultats ne seront connus qu'à partir de vendredi minimum après analyses au laboratoire.

Tout un parcours a été tracé au sein du gymnase afin que personne ne se croise. L'accueil se fait dans le hall du gymnase pour compléter les dossiers et étiqueter les tubes. Les enfants sont accompagnés de leur(s) parent(s) et certains portent des gommettes sur leur masque. "Ça permet de dédramatiser la chose", confie Florence Bruas.

Neuf pompiers ont été mobilisés par ces tests par l'Agence Régionale de la Santé. - SDIS07 Cne Th GUILLOT

Les enfants sont accompagnés vers l'une des quatre salles de prélèvements installées au niveau des vestiaires. Le test en lui-même ne prend que quelques secondes mais Samuel Allouard, infirmier sapeur-pompier, explique que la procédure a un peu plus lente cette fois : "On effectue le test dans les deux narines. Chez un enfant, si ça lui fait mal à la première, on ne pourra pas aller dans la deuxième. Donc on prend le temps en amont de bien expliquer, de montrer le coton-tige et d'expliquer ce qu'on va faire".

Finalement le sapeur-pompier considère que ce peu de temps perdu en a fait gagner à la longue. La campagne a duré moins de deux heures et ne s'est soldée que par deux ou trois pleurs, vite arrêtés par la remise de quelques bonbons à la fin du test.