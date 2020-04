Coronavirus en AURA : la tendance à la baisse se poursuit dans les hôpitaux

L’Agence régionale de la santé vient de publier son bilan quotidien de l’épidémie de Coronavirus. "La tendance à la baisse des indicateurs d’hospitalisation pour COVID-19 se poursuit, note l'ARS. On commence à observer une baisse du nombre de personnes actuellement hospitalisées dans la région alors qu’il y avait un plateau autour de 3 000 hospitalisations depuis le 4 avril."

ARS AURA- 25 avril 2020 - ARS AURA

Actuellement, 2.682 patients sont soignés dans les établissements de la région, soit 31 de moins qu'hier. Il y a 21 personnes de moins en réanimation (444 patients actuellement), ce qui fait dire à l'Agence régionale de santé que "La diminution du nombre de personnes prises en charge en réanimation, amorcée le 7 avril, est plus marquée." Quant au nombre de décès, il reste "fluctuant" de jour en jour, mais on constate une légère diminution sur la semaine écoulée. Fait notable : on n'a enregistré aucun décès lié au Covid-19 en Isère dans les hôpitaux au cours des 24 dernières heures. 215 patients sont hospitalisées dans les établissements du département, soit 4 de moins qu'hier.