Coronavirus : en Auvergne-Rhône-Alpes, un quart des Ehpad touchés par l’épidémie

C'est le point presse le plus redouté de la journée, celui de l'Agence Régionale de Santé (ARS) qui comptabilise les cas de coronavirus dans la région Auvergne-Rhône-Alpes : les contaminés, les guéris, les personnes en réanimation et les personnes décédées.

Ce mercredi soir, l'ARS a diffusé les chiffres des personnes touchées par le coronavirus dans les Ehpad. Au niveau régional, le chiffre est énorme : près d'un quart de ces établissements spécialisés signalent un malade en leur sein, ou un cas suspect durant ces quatre derniers jours (du 28 au 31 mars). Sur les 950 Ehpad que compte la région AURA, "236 Ehpad ont fait un signalement de cas possibles ou confirmés de COVID-19 [...] entre le 28 et le 31/03/2020 inclus" nous apprend l'ARS dans son communiqué.

Quatre-vingt-treize décès de résidents d'Ehpad

Cela représente 1.191 résidents qui sont des cas confirmés ou des cas possibles de coronavirus. Selon l'ARS, "parmi eux, 73 sont décédés au sein des établissements et 20 sont décédés à l’hôpital". Dans la région, les chiffres se répartissent ainsi : le Rhône, l'Ardèche et la Loire sont les trois départements les plus touchés avec, respectivement : 43 décès dans le Rhône, 16 décès en Ardèche et 7 dans la Loire.

Le détail des cas signalés dans les Ehpad d'Auvergne-Rhône-Alpes durant ces quatre derniers jours. - Agence Régionale de Santé

Un bilan bien plus lourd selon France Bleu

Dans son communiqué, l'ARS précise que "les établissements enrichissent actuellement la plateforme de signalements et les données sont donc très évolutives". D'après les informations récoltées par France Bleu, le bilan est en effet beaucoup plus important :

Rien qu’en Ardèche, treize résidents d'un seul et même Ehpad de Villeneuve-de-Berg sont décédés ces quinze derniers jours.

En Haute-Savoie, là où l'ARS comptabilise officiellement six décès, France Bleu Pays de Savoie dispose d’autres chiffres, mis en avant par des maisons de retraites : au moins dix-neuf décès. À Sillingy, le coronavirus a tué 14 personnes à l'Ehpad "Le bosquet de la Mandallaz" sur les 84 résidents. À Cervens, toujours en Haute-Savoie, au "Verger des Coudry", le coronavirus a tué cinq personnes sur 80 résidents.

Dans le Puy-de-Dôme, l'ARS n’annonce aucun décès, là où France Bleu Pays d'Auvergne en recense au moins neuf dans l'Ehpad Louis-Pasteur de Lempdes.

Enfin, en Isère, l'ARS annonce neuf décès tout comme France Bleu Isère : neuf résidents d'un seul et même établissement du nord du département, dans l'Ehpad "Les Pivoles" à La Verpillière.

Une hécatombe à venir par manque de moyens

Et le nombre de cas ne cesse d’augmenter. Dans la Loire, au moins trois cas ont été diagnostiqués dans l'Ehpad stéphanois de "la Résidence Lamartine". La fille d'une des résidentes lance l'alerte et dénonce une prochaine "hécatombe par manque de moyens. [...] IIs ont besoin de masques mais ils ont reçu des housses mortuaires" a-t-elle expliqué à France Bleu Saint-Étienne Loire, "on m'a annoncé que les personnes âgées n'iront pas en réanimation" a-t-elle aussi rajouté.