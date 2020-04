Coronavirus en Auvergne-Rhône-Alpes : Santé publique France révèle des chiffres détaillés sur l'épidémie

Santé publique France a réalisé une étude chiffrée sur l'épidémie de coronavirus dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec un focus sur le nombre d'hospitalisations, la situation chez les personnes âgées et le nombre de tests réalisés. Voici les données les plus marquantes.

Une étude de Santé publique France est parue ce jeudi 8 avril fait la synthèse de l'impact du coronavirus en Auvergne-Rhône-Alpes. Nous sommes l'une des premières régions touchées par le Covid-19 avec le premier cluster de cas aux Contamines-Montjoie, en Haute-Savoie, mais nous ne faisons pas partie des régions les plus lourdement impactées par le virus aujourd'hui.

Taux d’hospitalisation cumulé pour Covid-19 par million d’habitants par département d’hospitalisation entre le 17 mars et le 8 avril. - Santé publique France.

Cette étude montre qu'il existe de grandes disparités régionales face au virus, surtout concernant les personnes âgées.

Surmortalité chez les personnes âgées

Depuis le début de l’épidémie, 1.029 décès directement attribuables au Covid-19 ont été constatés en milieu hospitalier et dans les établissements médico-sociaux.

Les départements de la Drôme, de la Loire, du Rhône et de la Haute-Savoie sont les plus impactés par cette mortalité, qui concerne majoritairement les personnes âgées de 65 ans ou plus.

Répartition du nombre de décès cumulés de résidents en EHPAD, au 8 avril. - Santé publique France.

Selon les dernières données du bilan de Santé publique France qui datent du 8 avril, 624 établissements d’Auvergne-Rhône-Alpes ont signalé un ou plusieurs cas liés au coronavirus à Santé publique France. Dans 72% des cas, il s'agissait d'EHPAD et pour 28% des signalements, il s'agissait d'autres établissements médico-sociaux.

Signalements de cas Covid-19 rapportés chez les résidents et parmi le personnel en Ehpad et autres EMS. - Santé publique France.

Presque la moitié des 944 établissements pour personnes âgées de la région (48%) ont effectué un signalement.

100 établissements de la région rapportent prendre ou avoir pris en charge des cas de Covid-19 dans leur établissement. 50% des patients en réanimation ont entre 50 et 70 ans contre 29% pour l’ensemble des hospitalisations.

Nombre d'hospitalisations et réanimation

Globalement, il y a une moyenne de 250 nouvelles hospitalisations quotidiennes depuis le 4 avril.

Nombre quotidien de nouvelles hospitalisations tout service et de nouvelles admissions en réanimation/soins intensifs pour Covid-19. - Santé publique France.

Pour la première fois depuis le début de l’épidémie, le nombre de patients hospitalisés en réanimation est en légère baisse (on connait une diminution du nombre de nouvelles admissions depuis le 2 avril). Cependant, le nombre total de patients hospitalisés pour coronavirus demeure élevé avec notamment 736 patients prise en charge en réanimation selon les derniers chiffres.

Les taux cumulés d’hospitalisations depuis le début de l'épidémie sont les plus élevés dans le Rhône et la Loire, ainsi qu’en Ardèche, Drôme, Haute-Savoie et Savoie. L’Isère et les départements de l’ex-Auvergne présentent quant à eux des taux moindres.

Nombre de personnes hospitalisées incluant les personnes en service réanimation pour Covid-19 au 8 avril et nombre cumulé des retours à domicile, par département de prise en charge. - Santé publique France.

Nombre de tests effectués

Au total, 12.020 tests ont été effectués par les laboratoires privés de la région depuis le 9 mars. Parmi eux, 2.120 étaient positifs, soit un taux de positivité moyen de 20 % dans la région.

Dans les hôpitaux de la région, 34.412 tests ont été réalisés à ce jour, dont 7 509 se sont révélés positifs pour le coronavirus. Le taux de positivité était de 21% au cours de la semaine du 30 mars au 4 avril alors qu’il était à 27% la semaine précédente.