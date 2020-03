Coronavirus : 16 nouveaux décès en 24 heures en Bourgogne-Franche-Comté

Dans son bulletin quotidien sur la situation dans notre région, l'Agence régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté annonce ce mercredi 25 mars 102 décès en établissements de santé. Près de 340 personnes sont sorties d’hospitalisation et retournées à domicile.

L’état des capacités hospitalières et notamment en réanimation, font l’objet d’un suivi en temps réel de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté alors que 591 personnes sont hospitalisées ce jour, soit 111 de plus en une journée, dont 149 dans les services de réanimation (29 de plus).

Une attention toute particulière est portée aux établissements médico-sociaux en raison de la vulnérabilité du public qui y est accueilli, personnes âgées ou en situation de handicap. Les différents services de l’Agence assurent notamment ce suivi et cet accompagnement auprès des quelque 400 Ehpad de la région. A ce stade, environ 80 établissements, de tous les départements à l’exception de la Nièvre (faiblement touchée par l’épidémie à ce stade), ont signalé des difficultés en lien avec la gestion du Covid-19.

Livraison de masques en Saône-et-Loire

Face aux besoins cruciaux de masques et aux attentes nombreuses des personnes en première ligne pour faire face à la crise sanitaire, le département de Saône-et-Loire a passé deux commandes de masques en urgence : 100 000 masques en tissu et 50 000 FFP2.

Le CHU Dijon Bourgogne lance une mise en garde contre les fausses informations

De nombreuses fausses informations continuent de circuler sur le CHU Dijon Bourgogne que ce soit par SMS, mail ou sur les réseaux sociaux. L'établissement appelle à ne pas relayer ces différents messages.